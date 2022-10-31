روسيا تستهدف كييف مجدداً وانقطاع الماء والكهرباء عن بعض المناطق

شفق نيوز/ سمع دوي انفجارات عدة، صباح الاثنين، في كييف بعد يومين من هجوم على الأسطول الروسي في القرم حمّلت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا.

وسمع في العاصمة الأوكرانية دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات بين الساعة الثامنة والساعة 08:20 بالتوقيت المحلي (الساعة السادسة والساعة 06:20 ت غ)، بحسب فرانس برس.

وأفاد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية، صباح الاثنين، "بعد ضربات روسية".

وأوضح في رسالة عبر تلغرام "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".

وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم، بحسب رويترز.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام: "يواصل الروس المنهزمون شن الحرب على المنشآت المدنية".

وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 أكتوبر الحالي بمسيرات روسية إيرانية الصنع. وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وكان هجوم بطائرات مسيرة استهدف، صباح السبت، سفنا عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.