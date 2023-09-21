روسيا تستنفر مصانعها وتصبح أكبر مصدّر للذهب للإمارات العام الماضي

شفق نيوز/ أصبحت روسيا أكبر مصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات على الإمدادات في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا، فيما بينت أن هذا الانتاج يصل الى ثُلث إنتاج المناجم السنوي في روسيا.

وأوضحت وكالة Bloomberg الأمريكية، أن الإمارات استوردت العام الماضي 96.4 طن من الذهب من روسيا، أي أكثر من أية دولة أخرى، وفقاً لقاعدة بيانات Comtrade التابعة للأمم المتحدة.

ويمثل هذا ما يقرب من ثُلث إنتاج المناجم السنوي في روسيا، وزيادة بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي في واردات الإمارات من الذهب من البلاد.

وكانت الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن الثمينة، خاصةً من إفريقيا والهند، لكن في العام الماضي كانت المرة الأولى التي تسهم بها بدور أساسي في تجارة الذهب الروسي.

وقبل الحرب، كانت جميع السبائك الروسية تقريباً تُشحَن إلى لندن، أكبر سوق في العالم، لكن سرعان ما صار ذلك من المحرمات بين البنوك التي اعتادت التعامل معها.

فقد أدت العقوبات الغربية إلى قطع طرق التصدير المعتادة لروسيا؛ مما أجبر شركات التنجيم في البلاد على إيجاد طرق جديدة لبيع معادنها.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام أنَّ تجاراً غير معروفين في دبي وهونغ كونغ قد استحوذوا على هذه التجارة.

ومن بين مُوردِي الذهب الأساسيين الآخرين إلى الإمارات العام الماضي، مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طن و81 طناً على التوالي. وكانت سويسرا الوجهة الأولى لصادرات الذهب العربية بواقع 145 طناً.