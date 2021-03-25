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روسيا تستعيد جميع أطفال داعش من السجون العراقية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-25T18:20:09+0000
روسيا تستعيد جميع أطفال داعش من السجون العراقية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية الروسية لشؤون الأطفال، يوم الخميس، عن إعادة جميع الأطفال الروس لعوائل تنظيم داعش، المحتجزين في السجون العراقية.

وقالت مفوضة الرئيس الروسي لشؤون الطفل، آنا كوزنتسوفا، في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، إن العمل على إعادة الأطفال الروس من السجون العراقية قد اكتمل رسميا في الوقت الحاضر، ولم ترد معلومات عن احتمال وجود أطفال روس هناك.

وبدأ العمل في تحديد مكان وعودة الأطفال الروس الموجودين في العراق وسوريا إلى روسيا في صيف عام 2017، وتم تنظيمه وتنفيذه بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى تشكيل لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضية حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.

وأعيد 274 طفلا إلى روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، حيث تم إعادة 122 طفلا روسياً من العراق، و152 طفلا من سوريا.

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