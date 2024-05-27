روسيا ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، أن بلاده سترفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية" في روسيا، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عودتها إلى السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله: "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا.

وفي حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، برر لافروف القرار قائلا: "إنهم يمثلون السلطة الفعلية في أفغانستان".