روسيا ترصد تصعيداً أوكرانياً.. موسكو تحت تهديد المسيرات

شفق نيوز- موسكو

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن "تصعيد واضح" في الهجمات الأوكرانية على العاصمة، مشيرة إلى أن أوكرانيا تستهدف موسكو بطائرات مسيرة يومياً منذ بداية عام 2026، في تحول عن الهجمات المتفرقة السابقة.

وأوضحت الوزارة عبر تطبيق "تليغرام" أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت حتى منتصف ليل أمس 57 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو من أصل 437 طائرة تم إسقاطها على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة إن هذا النشاط اليومي يختلف عن النمط السابق، عندما كانت الهجمات على موسكو تتم بشكل متقطع وغالباً في مواعيد رمزية، وليس كأسلوب ضغط شبه دوري.

ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن، لكنها استخدمت طائرات مسيرة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، بهدف تعطيل البنية التحتية العسكرية والطاقة ورفع تكاليف المجهود الحربي لموسكو.

من جانبه، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن اعتراضات متعددة لطائرات مسيرة منذ عشية العام الجديد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأضافت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن الهجمات أدت إلى إغلاق مؤقت لمطارات موسكو وعشرات المطارات الروسية الأخرى لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك خلال عطلة رأس السنة الروسية وعيد الميلاد الأرثوذوكسي الممتدة حتى 9 يناير / كانون الثاني.

ووفقاً لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ودمرت ما لا يقل عن 1548 طائرة أوكرانية مسيرة فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم خلال الأسبوع الماضي، فيما تقتصر الإعلانات الرسمية عادة على عدد الطائرات التي تم إسقاطها دون الإفصاح عن الأضرار الكاملة أو عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.