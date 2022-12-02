روسيا ترد على شروط بايدن للحديث مع بوتين

شفق نيوز / رفض مكتب الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الجمعة، الشروط التي أعلنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن للحديث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بايدن قال عمليا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتن من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح"، مؤكداً أن "العملية العسكرية مستمرة".

وأضاف بيسكوف، أن "رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا يعيق التوصل لتسوية محتملة"، لافتاً إلى أن "بوتن، كان دائما وما يزال منفتحا على إجراء مفاوضات من أجل ضمان مصالح روسيا".

وكان بايدن قد أعلن، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، أنه ليست لديه خطط للاتصال ببوتين، لكنه أكد استعداده للتحدث معه إذا أظهر اهتماما بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد التشاور مع أعضاء حلف شمال الأطلسي.