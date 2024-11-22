روسيا ترحب بالمهاجرين: نحتاج للعمالة الأجنبية

شفق نيوز/ رحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بقدوم المهاجرين إلى البلاد، وأكد حاجة روسيا للعمالة الأجنبية لتحقيق التنمية بوتيرة أعلى.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "البلاد بحاجة للمهاجرين والحقيقة لدينا وضعا ديموغرافيا متوترا للغاية... نعيش في أكبر دولة بالعالم، وعددنا لا يكفي".

وقال: "لكي نتطور بشكل ديناميكي ونحقق جميع خطط التنمية نحتاج بالطبع إلى العمالة الأجنبية، ونرحب بهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه فيما يخص مسألة استقطاب المهاجرين يجب على السلطات أن تفكر أولا وقبل كل شيء في مصالح مواطني البلاد.

وأكد أن المهاجرين لن يتسببوا في رفض الروس لهم، إذا كانوا يعرفون القوانين ومستعدين للامتثال لها، فضلا عن إجادتهم للغة الروسية.

وشدد في الوقت ذاته على أن المهاجرين القادمين إلى روسيا يجب أن يعيشوا أيضا في "ظروف إنسانية" وأن يتمتعوا بجميع الخدمات.