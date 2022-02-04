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روسيا تذكر العالم بـ"أنبوبة" أمريكية تسببت بغزو العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-04T07:00:25+0000
روسيا تذكر العالم بـ"أنبوبة" أمريكية تسببت بغزو العراق

شفق نيوز / ردت روسيا، يوم الجمعة، على مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قيام موسكو باستفزازات وفبركات لأجل غزو أوكرانيا، بالإشارة إلى "أنبوبة" واشنطن التي تسببت بغزو العراق عام 2003.

وذكرت السفارة الروسية في واشنطن، أن موسكو "لم تتفاجأ بالسيناريو (الإبداعي) الذي أعلنه ممثلو وزارة الخارجية والبنتاغون أمس، بشأن مزاعم عن استعداد روسيا لعملية ضد أوكرانيا تحت (علم أجنبي)".

وأضافت السفارة، أن هذا هو الحال في الولايات المتحدة (...) المجتمع الدولي يتذكر ما قام به الأمريكيون من تزوير من أجل تدخلاتهم العسكرية في جميع انحاء العالم، بما في ذلك (أنبوبة الاختبار المعروفة التي عرضها باول)، كحجة لغزو العراق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولين باول، أحد المحرضين الرئيسيين على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مدعيا أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة بيولوجية للدمار الشامل.

وفي اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عرض باول، حينها أنبوبة اختبار تحتوي على مسحوق أبيض كدليل، في وقت لاحق تبين أنها كانت مزيفة.

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