روسيا تدين الضربات الأمريكية على طهران.. بوتين: غير مبررة وسنساعد شعب إيران

شفق نيوز/ أدانت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، عقب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وذكر الكرملين، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "ما حدث للمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية لم يُكشف عنه بشكل كامل حتى الآن، وهذه مسألة تدعو للقلق".

وأضاف أن "الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد مع دخول أطراف إقليمية ودولية جديدة في الصراع بين إيران وإسرائيل"، مبيناً أن "مصير إيران شأن داخلي يحدده الشعب الإيراني وحده، وليس لدولة أخرى".

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات صحفية، إن "روسيا تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "العدوان المستفز على إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار".