روسيا تدعو لجلسة عاجلة لمجلس الامن بعد قصف "بيلغورود" وتطالب بحضور ممثل التشيك

شفق نيوز/ دعت روسيا، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية بصواريخ عنقودية وأخرى تشيكية، فيما طلبت حضور ممثل التشيك لتفسير تقديم بلاده ذخائر لكييف.

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي الروسية إن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "أولخا" بحشوات عنقودية، بالإضافة إلى صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".

ووفقا لآخر البيانات الصادرة من وزارة الطوارئ الروسية، الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 108 أشخاص آخرين، بينهم 15 طفلا.

تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن روسيا طلبت مشاركة الممثل الدائم لجمهورية التشيك.

وأشار بوليانسكي في تعليق على "تيليغرام": دعه يوضح سبب تقديم بلاده للذخائر التي تقتل المدنيين".

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لبحث الهجوم على بيلغورود.

وتقع مدينة بيلغورود على مقربة من الحدود الأوكرانية، وكثيرا ما تتعرض للاعتداءات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين.