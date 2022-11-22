سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تدعو تركيا إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-22T04:42:58+0000
روسيا تدعو تركيا إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن روسيا تدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا.

وقال لافرينتييف في بداية الجولة الـ19 لمباحثات التسوية السورية في أستانا: "ندعو زملاءنا الأتراك إلى ضبط النفس من أجل منع تصعيد التوتر وليس فقط في شمال وشمال شرق سوريا بل في الأراضي السورية كلها".

وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكوردية".

وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن تركيا لم تخبر روسيا مسبقا بإجراء عمليتها الجوية في سوريا والعراق، مضيفا أن سيتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع أستانا.

وأوضح: "نحاول إقناع شركائنا الأتراك بضرورة تجنب استخدام القوة المفرطة في الأراضي السورية".

وتابع أن روسيا لا تزال تعتقد أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود قديمة، مدققا: "بالطبع، سنتحدث مع شركائنا عن عمل الآلية العابرة للحدود لإيصال المساعدات الإنسانية. ما زلنا نعتقد في روسيا أن هذه الآلية عفا عليها الزمن ويجب التخلي عنها".

كما أكد أن الغرب يحاول استخدام الملف السوري كأحد عناصر المواجهة مع روسيا، معبرا عن اعتقاده أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد على استقرار الوضع.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي معلومات بشأن موعد ومكان إجراء لقاء اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن روسيا ترى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ممكنا.

related

بعد تفاهم "روسي تركي".. المياه تصل إلى الحسكة بعد أكثر من شهر على انقطاعها

Date: 2021-07-31 09:23:29
بعد تفاهم "روسي تركي".. المياه تصل إلى الحسكة بعد أكثر من شهر على انقطاعها

تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

Date: 2020-03-13 16:34:35
تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

Date: 2020-02-28 14:16:12
"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

روسيا: لن نسمح باشتباك الجيشين التركي والسوري

Date: 2019-10-15 14:11:23
روسيا: لن نسمح باشتباك الجيشين التركي والسوري

اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

Date: 2020-03-05 22:17:54
اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

بالصور.. دورية روسية - تركية مشتركة على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Date: 2021-02-04 11:29:38
بالصور.. دورية روسية - تركية مشتركة على حدود الادارة الذاتية وتركيا

روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع تركيا في سوريا

Date: 2021-03-24 15:46:10
روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع تركيا في سوريا