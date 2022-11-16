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روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-16T06:14:21+0000
روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم اختبار موقع القيادة الجوية "إيل-80"، المعروف أيضًا باسم "طائرة يوم القيامة"، للتواصل مع الغواصات عبر الماء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مسؤول: إنه "تم اختبار إيل-80 للتواصل مع غواصات الصواريخ الاستراتيجية المغمورة. والطائرة قادرة على الحفاظ على اتصال مستقر مع الغواصة عبر الماء".

وأوضح أن الاتصال بين الطائرة والغواصة المغمورة يتم ضمانه من خلال موجات طويلة جدًا، من خلال هوائي اتصالات غاطس ممتد يخرج من الغواصة، بحسب الوكالة الروسية.

وإيل-80 هي طائرة موقع قيادة تم إنشاؤه على أساس طائرة الركاب المدنية إيل-86، ومصممة للسيطرة على القوات في حرب نووية، التي تؤدي إلى تعطل نقاط المراقبة الأرضية وخطوط الاتصال، وبالتالي فإن مثل هذه الطائرات في الغرب تسمى "طائرات يوم القيامة".

ووفقًا لمصادر مفتوحة، فأن هناك أربع طائرات من هذا الطراز في القوات الجوية. جميعها قامت بأول رحلة لها في عام 1985.

 

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