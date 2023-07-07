روسيا تحقق مع مدنس "القرآن" (فيديو)

شفق نيوز / أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بدء التحقيق مع شاب مصري الجنسية، دنس المصحف الشريف "القرآن"، لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وذكرت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، أنها ألقت القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية الروسية، قال المتهم إنه "سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام"، مؤكداً أنه فعل ذلك كـ"رد فعل".

ووفقا لبيان نشره المكتب، تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وكشف التحقيق معه أنه من مواليد مصر عام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك.