روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني ووزيري خارجيته ودفاعه إلى أراضيها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، إنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية والدفاع في قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا، ردا على العقوبات البريطانية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية نشر على موقعها الالكتروني: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والتي شملت فرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في روسيا، تم اتخاذ قرار (ردا على العقوبات البريطانية ضد روسيا) بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية.. وتتضمن القائمة أسماء بالرعايا البريطانيين الذين مُنعوا من دخول أراضي روسيا. ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس".