روسيا.. تحطم قاذفة قنابل استراتيجية ونجاة طاقمها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، تحطم قاذفة قنابل استراتيجية من طراز (تي.يو-22 إم 3) في منطقة إركوتسك في سيبيريا الروسية بسبب عطل فني.

وذكرت الوزارة بحسب صحيفة "إزفيستيا"، أن "أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها بنجاح".

وسبق أن تحطمت قاذفة أخرى من نفس الطراز وقتل 3 عسكريين روس في مارس 2021 قرب مدينة كالوغا، بالجزء الأوروبي من روسيا، خلال جولة تدريبية بالطائرة.

وتنتمي طائرة توبوليف تي يو-22 إم إلى عائلة القاذفات السوفييتية سابقا والروسية لاحقا ، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف البرية والبحرية بصواريخ وقنابل تفوق سرعة الصوت في أي وقت من النهار أو الليل وتحت أي ظروف جوية، كما يمكنها أيضًا حمل أسلحة نووية.

وتعد تلك الطائرة واحدة من قاذفات القنابل الأساسية في القوات الجوية الروسية، وقد حلقت في السماء لأول مرة في عام 1977، وساهمت بكثافة في الحرب السورية منذ أعلنت موسكو عن تدخلها في تلك الحرب دعما لنظام بشار الأسد في العام 2015.