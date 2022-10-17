روسيا.. تحطم "سوخوي 34" يخلّف 17 ضحية ويشعل حريقاً هائلاً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سوخوي 34" في فناء إحدى المناطق السكنية بمدينة ييسك جنوبي البلاد، فيما أكدت وزارة الطوارئ الروسية مقتل شخصين وإصابة 15 على الأقل، من جراء سقوط الطائرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "سبب التحطم، بحسب قائد الطائرة، هو عطل أصاب إحدى محركاتها أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزان الوقود"، مشيرة إلى أن "قائد الطائرة غادرها بشكل اضطراري".

في السياق، نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن خدمة الطوارئ، قولها إن "الحادث أسفر عن تضرر 15 شقة، وأن مساحة الحريق بلغت نحو ألفي متر مربع".

وأوضحت أن "الطائرة كانت تقوم بمهام تدريبية وعلى إثر تحطمها امتد الحريق إلى مبنى سكني مكون من تسعة طوابق".