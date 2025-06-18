روسيا تحذر واشنطن من مساعدة إسرائيل عسكريا "بشكل مباشر أو حتى مجرد التفكير بذلك"

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، واشنطن من تداعيات التدخل في الحرب بين اسرائيل وايران.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن "أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من واشنطن لإسرائيل قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط جذريًّا".

وقبل ذلك، نددت موسكو، بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران ووصفتها بأنها "غير قانونية"، مشددة على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الروسية إنه "لا يمكن التوصل إلى حل للخلاف المتعلق ببرنامج طهران النووي إلا عن طريق الدبلوماسية"، مشيرة إلى ان "الهجمات المكثفة المستمرة التي تشنها إسرائيل على المواقع النووية السلمية الإيرانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤسس لتهديدات غير مقبولة للأمن الدولي، وتدفع العالم إلى كارثة نووية".