سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تحذر من "متاهة قاتمة" يدخلها الاقتصاد العالمي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-04T05:00:49+0000
روسيا تحذر من "متاهة قاتمة" يدخلها الاقتصاد العالمي

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف إن آلية سقف الأسعار التي سيفرضها الغرب على النفط الروسي يمكن أن تمتد إذا نجحت لتشمل خامات وسلعا أخرى تهم الغرب، بما في ذلك الغاز والمعادن.

وأضاف السفير في مقابلة مع مجلة National Interest: "مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية التي تسمى بسقف سعر للنفط الروسي، ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة. في الوقت نفسه، لا شك في رغبة الغرب في إجبارنا على بيع النفط الروسي بخسارة - ليست سوى ضربا من الخيال منذ البداية. لن نوفر رفاهية الآخرين على نفقتنا الخاصة".

وشدد السفير على أن روسيا، ستوقف توريد النفط للدول التي ستقرر تطبيق آلية قسرية لضبط الأسعار بشكل مصطنع.

ورفض سفير روسيا مصطلح "الغلاء بسبب بوتين" الذي ابتدعه البيت الأبيض مؤخرا.

وأعرب أنتونوف عن اعتقاده بأن، سبب ارتفاع أسعار الوقود هو "الحملة الصليبية" التي تشنها الولايات المتحدة على الطاقة الإحفورية، ونوه بأن الوضع تفاقم في هذا المجال بسبب الحظر المفروض على استيراد موارد الطاقة الروسية.

وأكد السفير الروسي أن العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا، باتت تؤثر بشكل مؤلم ومتزايد على البلدان التي تطبقها. فهذه العقوبات تسرع التضخم، وتثير اضطرابات في سلاسل الاستهلاك، وتبطئ النمو الاقتصادي حتى قد تدفع إلى الركود.

وأشار إلى أن عدد "القوائم السوداء" المتعلقة بروسيا تضم أكثر من 2.5 ألف فرد وكيان قانوني.

related

حرب روسيا تكلف الاقتصاد العالمي ٣ تريليونات وأوروبا ستدفع ثمنا باهظا في الشتاء

Date: 2022-09-27 05:48:52
حرب روسيا تكلف الاقتصاد العالمي ٣ تريليونات وأوروبا ستدفع ثمنا باهظا في الشتاء

الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

Date: 2022-03-05 11:27:09
الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

روسيا تهدد بحجب منصة "تويتر"

Date: 2021-03-10 10:14:50
روسيا تهدد بحجب منصة "تويتر"

روسيا تعلن وقفاً مؤقتاً للقتال في ماريوبول الاوكرانية

Date: 2022-04-25 10:59:09
روسيا تعلن وقفاً مؤقتاً للقتال في ماريوبول الاوكرانية

بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

Date: 2022-02-24 18:31:20
بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

الأمن الروسي يطيح بممول لداعش

Date: 2021-04-30 08:48:05
الأمن الروسي يطيح بممول لداعش

روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

Date: 2021-10-13 18:24:34
روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

"الناتو": روسيا قد تستخدم أسلحة كيمياوية في أوكرانيا

Date: 2022-03-13 06:45:09
"الناتو": روسيا قد تستخدم أسلحة كيمياوية في أوكرانيا