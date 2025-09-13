روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا

شفق نيوز- موسكو

أعلنت سلطات شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، يوم السبت، عن خطر تسونامي بعد تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

وكتب فلاديمير سولودوف حاكم إقليم كامتشاتكا على تليغرام: "تم الإعلان عن خطر تسونامي، يُرجى توخي الحذر الشديد عند زيارة شاطئ خالاكتيرسكي والمناطق الأخرى المعرضة لخطر تسونامي".

وأفادت بيانات معهد البراكين والزلازل في شرق روسيا، بأن "قوة الزلزال بلغت 7.7 درجات".

وأوضح العلماء أن الزلزال وقع فجر اليوم السبت، 13 أيلول/سبتمبر، (الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت بغداد)، عند الإحداثيات 53.0119 شمالا و160.4422 شرقاً، وبلغ عمق مركزه 46.8 كيلومترا، وكان مركزه على بعد 123 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي".

وشعر سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي بالزلزال بشكل واضح، حيث خرج الكثيرون مسرعين إلى الشوارع من منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق.

يُذكر أن كامشاتكا شهدت في 30 تموز/يوليو أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجات، ومنذ ذلك الحين يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية.

ومعظم هذه الهزات لا يشعر بها السكان، إلا أن العلماء وصفوا النشاط الزلزالي في المنطقة بأنه مرتفع للغاية، وبناء على ذلك، أعلن رئيس الإقليم حالة الطوارئ الطبيعية.