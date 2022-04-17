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روسيا تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في منطقة القطب الشمالي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-17T11:49:53+0000
روسيا تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في منطقة القطب الشمالي

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الروسية، يوم الاحد، أن موسكو ترى خطر وقوع "صدام غير مقصود" بينها وحلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.

وأعرب سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، نيقولاي كورتشونوف، الذي يترأس رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، في حديث لوكالة "تاس" اليوم الأحد، عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضائه من خارج منطقة القطب الشمالي في أنشطته العسكرية هناك.

وقال: "لا يمكن إلا أن يثير قلقنا تدويل الأنشطة العسكرية للحف في خطوط العرض العالية وإشراك دول الناتو خارج منطقة القطب الشمالي فيها. ويؤدي ذلك إلى ظهور مخاطر لوقوع حوادث غير مقصودة من شأنها، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية، أن تلحق ضررا ملموسا بالنظام البيئي لمنطقة القطب الشمالي.

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