روسيا تحذر: مقتل زادة يؤجج احتمالات الصراع

شفق نيوز/ نددت روسيا يوم الإثنين، بمقتل محسن فخري زادة، العالم النووي الإيراني الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الطبيعة الاستفزازية لهذا العمل الإرهابي، الذي يهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار الوضع وتأجيج احتمالات نشوب صراع بالمنطقة".

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر".

من جانبه، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الاثنين، إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران "إرهابية"، بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال شمخاني على هامش مراسم تشييع العالم الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، إن العملية "تورط فيها المنافقون"، وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون هذا المصطلح للإشارة إلى "مجاهدي خالق".

وأضاف شمخاني: "إلا أن العنصر الإجرامي في كل هذا هو إسرائيل والموساد"، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية لها.

والجمعة اغتال مسلحون محسن فخري زادة، عندما نصبوا له كمينا قرب طهران، حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم الإيراني البارز.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التعليق على عملية الاغتيال، وفي الولايات المتحدة رفضت وزارة الدفاع (البنتاغون) التعليق.

وطالما وصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري لإنتاج قنبلة ذرية، توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.