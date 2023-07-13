روسيا تحذر ثلاثي العالم: تسليم أوكرانيا "F-16" تهديد نووي

شفق نيوز / حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، من تسليم طائرات أف-16 المقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده ستعتبر هذا الإجراء تهديداً نووياً.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية: "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديداً من الغرب في المجال النووي.. لا يمكن أن تتجاهل روسيا قدرة هذه الطائرات على حمل أسلحة نووية".

ومن جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الثلاثاء الماضي، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، ستمضي قدما في نقل طائرات مقاتلة من طراز أف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.

وأضاف سوليفان، للصحفيين: "لم يضع (الرئيس الأميركي جو بايدن) أي تحفظات على هذا... يعتزم المضي قدما في نقل (الطائرات)"، دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن التوقيت.