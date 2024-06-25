روسيا تحذر: الصدام المسلح بين القوى النووية بلغ ذروته

شفق نيوز/ صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، بأن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القوى النووية باتت مرتفعة اليوم.

وأضاف ريابكوف على هامش منتدى "قراءات بريماكوف"، أنه "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، بما في ذلك بين القوى النووية، مرتفعة اليوم".

ووفقا له فإن "أسس الردع النووي موضوعة في روسيا على أساس ضمان أمنها لعقود قادمة".

وقال ريابكوف على هامش فعاليات "قراءات بريماكوف": "كما قال الرئيس مرارًا وتكرارًا، تم إنشاء مثل هذه الأسس في السنوات الأخيرة، وبالمقام الأول في مجال الردع النووي، مما يسمح لنا بضمان أمننا لعقود قادمة".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وجاء تصريح بوتين في خطاب أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".

ويعقد المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف" حول موضوع "روسيا في السياق العالمي"، في موسكو، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري. وهو اجتماع دولي سنوي للخبراء في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.

وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.

المصدر: سبوتنيك