روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بقائد فاغنر

شفق نيوز/ حجبت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات، يوم الجمعة، مواقع إخبارية تنتمي إلى مجموعة باتريوت الإعلامية القريبة من قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، بعد تمرد مسلح فاشل.

وذكر مراسلو فرانس برس أن العديد من المواقع الإخبارية السياسية والاقتصادية الروسية بما في ذلك "ريا فان"، وكلها مرتبطة بمجموعة بريغوجين، حجبت في روسيا. وظهرت هذه المواقع في سجل "الوصول المقيد" الخاص روسكومنادزور وهي وكالة حكومية مسؤولة عن حجب المحتوى غير القانوني والمتطرف، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والموارد الأخرى المحظورة من قبل السلطات.

وأعلنت وسيلتا إعلام مرتبطتان بمجموعة باتريوت هما "نيفسكي نوفوستي" و"إكونوميكا سيغودنيا" وقف انشطتهما وفقا لقناتي تلغرام التابعتين لهما.

يأتي ذلك بعد أسبوع من التمرد الفاشل لمقاتلي فاغنر الذي أطلقه يفغيني بريغوجين مضعفا سلطة الرئيس فلاديمير بوتين. ولاحقا، أوقف بريغوجين حركة التمرد ووافق على التوجه إلى بيلاروسيا بفضل وساطة رئيسها ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو.

إلى جانب فاغنر، لبريغوجين العديد من الأنشطة الأخرى مثل الإعلام والمطاعم.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه كان حتى مايو رئيسا لمجلس إدارة مجموعة باتريوت الإعلامية التي تم تأسيسها في 2019 ، ثم نائب رئيس مجلس إدارتها.