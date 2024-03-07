روسيا تحبط هجوماً "داعشياً" على كنيسة في موسكو

شفق نيوز/ أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الأربعاء، هجوما مسلحا على رعية أحد المعابد اليهودية في موسكو، بعد تحييد أعضاء خلية "داعشية" كانت تعد لتنفيذ هذا الهجوم.

وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي:، "تم على أراضي مقاطعة كالوغا، قمع نشاط خلية تابعة لتنظيم ولاية خراسان الإرهابية الداعشية في أفغانستان، والتي خطط أعضاؤها لارتكاب عمل إرهابي ضد المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو".

وأشار البيان إلى أن المجموعة الإرهابية لفتت انتباه السلطات الأمنية الروسية، خلال قيام أعضائها بجمع المعلومات.

ونوه جهاز الأمن الفيدرالي بأنه "خلال أنشطة التحقيق العملياتية الإضافية، ثبت أن مسلحين من منظمة إرهابية دولية يستعدون لهجوم على أبناء الرعية اليهودية في الكنيس باستخدام الأسلحة النارية".

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، أنه "أثناء الاعتقال، أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لرجال الأمن الفيدرالي الروسي، ونتيجة لذلك، تم القضاء عليهم بنيران جوابية".