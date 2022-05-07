روسيا تحبط إنزالاً أوكرانياً في جزيرة زمييني بالبحر الأسود وتدمر عتاداً قرب أوديسا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال حاولت قوات كييف تنفيذها لاستعادة جزيرة زمييني قرب أوديسا بالبحر الأسود.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف مساء اليوم السبت أن القوات الروسية أسقطت قرب جزيرة زمييني (العثبان) الخاضعة لسيطرتها قاذفة "سو-24" ومقاتلة "سو-27" وثلاث مروحيات "مي-8" تحمل قوات إنزال أوكرانية، ودمرت طائرتين مسيرتين "بيرقدار-تي بي 2"، وزورق "ستانيسلاف" للإنزال البحري.

كما أعلن كوناشينكوف تدمير عتاد لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعتي أوديسا ونيقولايف جنوب أوكرانيا.

وقال: "بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى تم تدمير عتاد جوي تابع لسلاح الجو الأوكراني، منه طائرات مسيرة وغيرها من معدات الاستهداف الجوي، في مطارات عسكرية قرب مدينتي أرتسيز وأوديسا (في مقاطعة أوديسا) وفوزنيسينسك (مقاطعة نيقولايف).