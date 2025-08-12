روسيا تحبط مخططاً لتفجير "سيارة مفخخة" وسط موسكو

شفق نيوز- موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو بواسطة سيارة مفخخة، مؤكداً أنها عملية تابعة للاستخبارات الأوكرانية.

وذكر الجهاز، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية الإرهابية كانت تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى"، مشيراً إلى "اعتقال عميل لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال الضابط الروسي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "العملية كانت ستتم باستخدام سيارة محملة بما يصل إلى 60 كيلوغراما من المتفجرات"، مبيناً أن "الشخص كان يُحضر لعمل إرهابي في منطقة موسكو وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى رافين".

وبحسب البيان، فإن الشخص وبناءً على تعليمات من المُنظّم، قام بصنع عبوة ناسفة محلية الصنع وإخفائها في سيارة مُشتراة بأموال مقدمة من العميل الأوكراني.

وأوضح الجهاز: "كان من المقرر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كيلوغراماً من المتفجرات، في مكان يُحدده، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها".