روسيا تحبط عملية "القرم" بإسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح السبت، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام 20 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية، بينما تم تعطيل 6 مسيرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية".

وأضافت الوزارة: "لم تقع إصابات أو أضرار خلال صد الهجوم".

وتهاجم القوات الأوكرانية بانتظام مواقع في شبه جزيرة القرم بمسيرات، وتم اعتراض 11 طائرة بدون طيار أوكرانية قرب مدينة سيفاستوبول فجر الخميس الماضي.