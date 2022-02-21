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روسيا تحبط تسللا على حدود أوكرانيا وبوتين يدرس طلب الاعتراف باستقلال "الانفصاليين"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T14:16:36+0000
روسيا تحبط تسللا على حدود أوكرانيا وبوتين يدرس طلب الاعتراف باستقلال "الانفصاليين"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، وأن 5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية.

وجاء في بيان أصدرته المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن دورية لحرس الحدود الروسية رصدت عملية تسلل عبر الحدود في حوالي الساعة الـ 6:00 قرب إحدى البلدات الحدودية.

وتابع البيان أن الدورية طلبت إرسال فريق من القوات المسلحة الروسية المكلفة بدعم أداء حرس الحدود في المنطقة إلى مكان الحادث، وأنه خلال الاشتباك عبرت ناقلتان مدرعتان أوكرانيتان الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين بشكل طارئ، وتم القضاء عليهما بنيران الوسائل الروسية المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى عدم سقوط إصابات أو ضحايا في صفوف العسكريين الروس.

وفي السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يدرس طلب الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين.

واضاف في كلمة له، أن "السلطات في كييف اتخذت مرتين قرارا بعمليات عسكرية ضد دونيتسك ولوغانسك".

واشار الى أن "استخدام أوكرانيا أداة للمواجهة مع روسيا يمثل لنا تهديدا كبيرا وخطيرا".

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