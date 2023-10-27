روسيا تجمع مسؤول في حماس بمسؤول إيراني: نحافظ على اتصالاتنا مع جميع الأطراف.

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام روسية وإيرانية، اليوم الجمعة، أن مسؤولاً إيرانياً رفيعا، التقى بقياديين في حركة حماس، في موسكو، بعد محادثاتهم مع دبلوماسيين روس سلطت الضوء على جهود موسكو لتوسيع نفوذها كوسيط قوي في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وغزة.

وخلال اللقاء مع القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري خاني، على ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، بحسب بيان أصدرته السفارة الإيرانية في موسكو، الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن أبو مرزوق أبلغ باقري خاني، أنه يقدر دعم إيران للشعب الفلسطيني.

وقبل اللقاء، أجرى أبو مرزوق محادثات، الخميس، مع مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنهما بحثا إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وسلطت المحادثات الضوء على جهود روسيا لإدخال نفسها كوسيط في أعقاب توغل حماس الدامي في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، على الرغم من استمرار انشغالها بحربها في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن موسكو يمكن أن تعمل كوسيط بسبب علاقاتها الودية مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يشك في أننا نلعب لصالح طرف واحد".

وعلى الرغم من هذا الادعاء بالإنصاف، فإن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قدمته روسيا في السابق لإدانة العنف ضد المدنيين لم يشر إلى حماس، وقد رفض المجلس هذا البيان.

وأثارت زيارة أبو مرزوق لموسكو إدانة شديدة من إسرائيل.

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار روسيا، دعوة ممثلي حماس لزيارة موسكو ووصفته بأنه "عمل من أعمال دعم الإرهاب"، ودعت إلى طرد الوفد من روسيا.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، بالقول إن موسكو تعتقد أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع جميع الأطراف.

وليس من الواضح ما إذا كان ممثلو روسيا وإيران وحماس قد اجتمعوا معًا الخميس أم لا.

وقال أبو مرزوق لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية في تصريحات نشرت، الجمعة، إنه ودبلوماسيين روسا، ناقشوا القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية و"كيف يمكننا أن نحدد بشكل مشترك مستقبل المنطقة والبشرية جمعاء".

وأشار إلى أن دعوة روسيا لحماس للزيارة كانت بمثابة "رسالة للعالم أجمع، مفادها أن روسيا تعتبر حماس ليست إرهابية بل حركة تحرير تدافع عن حقوق شعبها وتشن حربا من أجل العدالة".

والتزمت موسكو الحذر في تعليقها على الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث قامت بتوسيع التجارة والاتصالات الأخرى بشكل مطرد وعززت العلاقات الأمنية مع إسرائيل على مدى السنوات الماضية.

ومع ذلك، فإن زيارة حماس تعكس وجهة نظر موسكو بشأن علاقتها مع الحركة وداعمتها إيران باعتبارها حاسمة للحفاظ على نفوذها في المنطقة.

ووفقاً لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، فإن الحرب في غزة بالنسبة لموسكو "هي فرصة لطرح نفسها.. كشريك دبلوماسي" في منطقة تعتبرها "ذات أهمية استراتيجية".

ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، قامت روسيا وإسرائيل بتوسيع علاقاتهما التجارية والأمنية، وانتقل العديد من الروس إلى إسرائيل بعد غزو بوتين لأوكرانيا.

وخلال غزو روسيا لأوكرانيا، أعربت إسرائيل عن دعمها لكييف لكنها رفضت تزويدها بالأسلحة، في حين غضب العديد من الإسرائيليين وصف بوتين للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليهودي الديانة، بأنه من النازيين الجدد.

كما دفعت حرب بوتين في أوكرانيا موسكو إلى تعميق العلاقات مع إيران.

وقد زودت إيران، موسكو، بمئات الطائرات من دون طيار من طراز "شاهد" التي استخدمها الجيش الروسي ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا وغيرها من البنى التحتية.

وبحسب ما ورد، شاركت إيران أيضًا تكنولوجيا الطائرات من دون طيار مع روسيا، التي قامت ببناء منشأة لإنتاجها.

وفي المقابل، من المتوقع أن تقدم موسكو لإيران طائرات مقاتلة متطورة وأسلحة حديثة أخرى.

والتقى باقري خاني، الخميس، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي يشغل منصب مبعوث الكرملين إلى الشرق الأوسط، وغيره من كبار الدبلوماسيين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن محادثاتهما ركزت أيضا على وقف "الأعمال العدائية" في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.