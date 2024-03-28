روسيا تتوصل لأدلة تثبت تورط أوكرانيا بهجوم موسكو

شفق نيوز/ كشفت لجنة التحقيق الروسية، يوم الخميس، تفاصيل وهوية منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، والذي خلف 143 قتيلاً وعشرات المصابين، لافتة إلى أنهم كانوا على "صلات بالقوميين الأوكرانيين".

وذكرت اللجنة الروسية، أن "العمل مع الإرهابيين المحتجزين وفحص الأجهزة التقنية التي صودرت لديهم وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية مكّن من الحصول على أدلة على صلاتهم بالقوميين الأوكرانيين".

وأضافت أن "المحققين لديهم معلومات تؤكد أن منفذي الهجوم تلقوا مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا، استخدمت في التحضير لهذه الجريمة".

كما أعلنت اللجنة ذاتها إيقاف مشتبه به آخر متورط في تمويل "الإرهابيين"، الذين نفذوا الاعتداء، مضيفة "سنطلب من المحكمة حبسه احتياطيا".

يأتي ذلك في وقت تنفي أوكرانيا بشكل قاطع أي صلة لها بأكبر الهجمات دموية في روسيا منذ 20 عاما.

من جهته، رأى البيت الأبيض، يوم الخميس، أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هجوم قاعة الحفلات في موسكو، لافتاً إلى أن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين.

وكان داعش أعلن عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".