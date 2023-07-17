روسيا تتهم أوكرانيا وأمريكا وبريطانيا بتنفيذ هجوم القرم

شفق نيوز / اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين، أوكرانيا بشن هجوم على جسر القرم الليلة الماضية، والذي أسفر عن مصرع شخصين.

وأشارت زاخاروفا، بحسب رويترز، إلى أن "الهجوم تم بمشاركة بريطانيا والولايات المتحدة".

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، قد أعلنت فجر الاثنين، تعرض جسر القرم إلى هجوم "إرهابي" ما أسفر عن تضرر جزء من الطريق.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وأكدت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار في وقت سابق اليوم، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر، بينما أكدت وزارة النقل الروسية تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.