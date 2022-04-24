روسيا تتعرض إلى قصف أوكراني

شفق نيوز / أفاد مسؤول عسكري روسي، يوم الأحد، بتعرض منطقة بيلجورود الروسية، إلى قصف من داخل الأراضي الأوكرانية، من دون تحديد طبيعته والمواقع المستهدفة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ضرب تسعة أهداف للجيش الأوكراني، من بينها مستودعات سلاح في خاركيف شرق العاصمة كييف.

وكان الجيش الروسي، قد أكد أمس السبت، استهداف بصواريخ بالغة الدقة، مخزن كبير قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا، قال إنه يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت شهرها الثالث، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.