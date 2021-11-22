روسيا تتساءل: كيف يشكل العراقيون تهديداً شاملاً لوجود الاتحاد الأوروبي؟

شفق نيوز / رأت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، أن ما يحدث على حدود بولندا وبيلاروس، "مثال لحرب إعلامية"، لعدم نشر إحصاءات تدفقات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل علني وكامل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "ما نراه الآن على الحدود البولندية البيلاروسية، هو نموذج ومثال توضيحي للحرب الإعلامية متسائلة في الوقت نفسه كيف لـ"ثلاثة آلاف عراقي أن يشكلوا تهديداً شاملاً لوجود الاتحاد الأوروبي".

وأضافت زاخاروفا: "وفي نفس الوقت تسمح إيطاليا بدخول المهاجرين بأعداد أكبر، من مختلف دول العالم في غضون أيام قليلة، وفقا لأرقام هيئات حماية القانون الإيطالية سمحت هذه الدولة خلال عام بدخول 60 ألف مهاجر، فأين يكمن الفارق؟ ".

وتابعت: "في إيطاليا، يتسللون بشكل غير مشروع بينما في بيلاروس يدخول بشكل نظامي"، مردفة بالقول "من إذن يشكل تهديداً لمن، ولماذا لا يتحدثون عن ذلك؟ لأننا بأنفسنا لا نتحدث عن ذلك بما فيه الكفاية".