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روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-16T09:05:36+0000
روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، أن المفاوضات بين موسكو وكييف، تسير بصعوبة، رغم وجود بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط.

وذكر لافروف، في مؤتمر صحفي، أن "بلاده مستعدة للبحث عن أي طرق لضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا، باستثناء توسيع حلف الناتو"، مردفاً بالقول "نمر بمنعطف تاريخي والمعركة جارية من أجل مستقبل النظام العالمي".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الـ21، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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