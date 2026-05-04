روسيا تبسط سيطرتها على 10 بلدات أوكرانية في أسبوع واحد

شفق نيوز- موسكو

وقعت 10 بلدات أوكرانية جديدة تحت سيطرة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي، وفق تقديرات لوكالة "ريا نوفوستي"، واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب بيانات "سبوتنيك"، بسطت القوات المسلحة الروسية خلال الفترة من 27 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/ مايو سيطرتها على 10 بلدات: 4 في مقاطعة سومي، و4 في دونيتسك، و2 في مقاطعة خاركيف.

وفي الفترة من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل، سيطرت القوات الروسية على 3 بلدات: 2 في مقاطعة خاركيف وواحدة في دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس السبت، في بيان، أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي، فيما أعلنت الجمعة، في بيان أن القوات الروسية سيطرت على بلدة بوكاليانويه في خاركيف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اختتام شهر نيسان/ أبريل، بسيطرة قواتها على بلدتي كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي ونوفوليكساندريفكا في دونيتسك، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط قتال العملية العسكرية الخاصة.