روسيا تبدأ توزيع لقاح "سبوتنيك في"

شفق نيوز/ قال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو إن السلطات بدأت، اليوم السبت، توزيع لقاح ”سبوتنيك في“ للوقاية من كورونا على 70 منشأة طبية وعيادة، وذلك في أول تطعيم جماعي على نطاق كبير ضد المرض في البلاد.

وسيتاح اللقاح، وهو روسي الصنع، أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين؛ لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وجاء في رسالة نصية وردت في وقت مبكر، يوم السبت، لهاتف مدرس بالمرحلة الابتدائية في موسكو: ”أنت تعمل في مؤسسة تعليمية ولك أولوية في لقاح كورونا مجانا“.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء برنامج تطعيم طوعي على مستوى البلاد بعد أيام. وقال إن روسيا ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير الصحة الروسي من قبل خلال عرض أمام الأمم المتحدة عن اللقاح الجديد إن بلاده طعمت بالفعل أكثر من مئة ألف من الفئات الأكثر عرضة لخطر المرض.

وموسكو التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة هي بؤرة التفشي الأكبر في البلاد. وسجلت 7993 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الليل ارتفاعا من 6868 حالة في اليوم السابق، وهو معدل يومي أعلى بكثير من المعدل المسجل في أوائل سبتمبر أيلول، وكان نحو 700 حالة في اليوم.

ويتم التطعيم باللقاح الروسي ”سبوتنيك في“ على جرعتين بفارق 21 يوما بينهما.

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء، أمس الجمعة: إن على من يتلقون التطعيم تجنب الأماكن العامة والحد من تعاطي الأدوية والمشروبات الكحولية التي قد تثبط الجهاز المناعي خلال 42 يوما من الجرعة الأولى من اللقاح.