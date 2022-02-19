روسيا تبدأ تدريبات نووية استراتيجية تشمل إطلاق صواريخ "باليستية ومجنحة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-19T13:35:50+0000

شفق نيوز/ بدأت روسيا، اليوم السبت، تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ "باليستية ومجنحة" في ظل توتر الأجواء مع الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية "نوفوستي"، عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن "الرئيس فلاديمير بوتين أمر اليوم ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة". وأضاف، "أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت من طراز كينجال خلال المناورات الاستراتيجية". ولفت بيسكوف الى أن "السفن الحربية والغواصات أطلقت صواريخ من طراز تسيركون على أهداف بحرية وأرضية خلال المناورات". يشار إلى أن روسيا لديها ثاني أكبر ترسانة نووية بعد الولايات المتحدة، وتجري اختبارت صواريخ عدة مرات سنويا، إلا أنها تأتي هذه المرة خلال مواجهة شديدة التوتر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وتتزامن التدريبات الروسية مع ارسال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اليوم خطابا إلى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي للمشاركة في حوار في إطار مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا لتجنب نشوب صراع في أوكرانيا. وذكر ستولتنبرج لمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حاليا في ألمانيا، أنه "لا توجد مؤشرات على سحب روسيا قواتها من على حدود أوكرانيا، مضيفا أن مخاطر اندلاع صراع حقيقية". وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الغربية، روسيا بحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لشن عملية غزو جديدة للأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الروسية مرارا.

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