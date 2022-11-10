روسيا تبدأ الانسحاب من خيرسون و"الناتو" يعتبره "نصراً جديداً"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الروسي، يوم الخميس، بدأ الانسحاب من خيرسون الأوكرانية، فيما اعتبر حلف شمال الأطلسي "ناتو" الانسحاب الروسي "نصراً جديداً".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تجري وحدات الجنود الروس مناورات باتّجاه موقع معد لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الروسي الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو حيث تقع عاصمة المنطقة.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني "من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا".

وأشار إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة"، مضيفاً أن الحلف سيدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".

وأضاف ستولتنبرغ، إن الحلف سيراقب في الأيام المقبلة للتحقق من انسحاب الروس بالفعل من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين إن "الدعم غير المسبوق الذي قدمه أعضاء الحلف، ومنهم إيطاليا، يحدث فارقا في ساحة المعركة كل يوم وما زال حيويا للتقدم الأوكراني".

وأعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت 12 قرية في منطقة خيرسون الجنوبية غداة أمر روسيا قواتها بالانسحاب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه.