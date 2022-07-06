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روسيا تبدأ استخدام السلاح الكهرومغناطيسي في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-06T07:38:41+0000
روسيا تبدأ استخدام السلاح الكهرومغناطيسي في أوكرانيا

شفق نيوز / أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، استخدام السلاح الكهرومغناطيسي "ستوبور" لأول مرة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، للتصدي للطائرات بدون طيار.

وذكر مصدر عسكري روسي، لوسائل إعلام روسية، أن "استخدام هذا السلاح الجديد، تكلل بالنجاح بشكل كامل، إذ يظهر السلاح كفاءة عالية إلى حد كبير وهو سهل الاستخدام".

وأضاف: "من خلال توجيه جهاز التصويب نحو الهدف والضغط ببساطة على الزر، يقوم ستوبور بتشويش إشارة التحكم بين المشغل والطائرة بدون طيار، وبعد ذلك يتم تحييد الدرون الأوكراني وإجباره على الهبوط في المكان المحدد".

وأشار إلى أن "الحاجة إلى هذه الأجهزة المحمولة المضادة للدرونات باتت واضحة، بسبب العدد الكبير من الطائرات بدون طيار ومختلف المروحيات الصغيرة التي يستخدمها جيش أوكرانيا".

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