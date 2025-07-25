روسيا.. انفجار في مبنى سكني يسفر عن قتلى وجرحى

شفق نيوز- موسكو

أعلنت السلطات الروسية، يوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ساراتوف، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والإصابات.

وقالت السلطات إن الانفجار حصل في مقاطعة ساراتوف وأدى إلى انهيار إحدى وحدات المبنى بالكامل، فيما تعرضت أجزاء أخرى من المبنى بين الطابقين السابع والعاشر لدمار كبير.

وأكدت الطوارئ الإقليمية وفاة ثلاثة أشخاص في الحادث، بينما أشارت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من المتواجدين قرب المبنى المنكوب لحظة الانفجار، حيث تساقط عليهم الحطام.

وترجح السلطات أن يكون الانفجار ناجما عن تسرب للغاز.

وتجري عملية إجلاء سكان المبنى المنكوب بسبب خطر وقوع مزيد من الانهيارات.