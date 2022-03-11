سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا.. النيابة العامة تطلب من القضاء حظر أنشطة "فيسبوك وانستغرام"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T14:29:42+0000
روسيا.. النيابة العامة تطلب من القضاء حظر أنشطة "فيسبوك وانستغرام"

شفق نيوز/ توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد.

وأوضحت النيابة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أن هذا الإجراء يأتي ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة الأمريكية قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وحملت النيابة "ميتا" المسؤولية عن تأجيج "الكراهية والعداء بحق المواطنين الروس" و"خلق انطباع بأن الأنشطة الإرهابية مقبولة"، مضيفة: "بموجب القانون الفدرالي الخاص بمكافحة الأنشطة المتطرفة، قدمت النيابة العامة الروسية طلبا إلى القضاء لتصنيف "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية".

وأشارت النيابة إلى أن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك ("روس كوم نادزور") قررت بطلب منها تقييد الوصول إلى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، مضيفة أنها سلمت إلى لجنة التحقيقات المركزية بيانات لاتخاذ قرار بشأن ملاحقة "ميتا".

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن هذا الإجراء لم يشمل تطبيق "واتساب"، لأنه يعد وسيلة لتبادل الرسائل وليس لنشر بيانات.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن بدء تقييد الوصول إلى "فيسبوك" وبدء حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

related

روسيا تعلن حجب تطبيق فيسبوك على أراضيها بشكل كامل

Date: 2022-03-04 19:52:22
روسيا تعلن حجب تطبيق فيسبوك على أراضيها بشكل كامل

بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

Date: 2022-02-24 18:31:20
بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

روسيا تورّد 50 الف جرعة من لقاح كورونا الى البرازيل

Date: 2020-09-11 10:10:15
روسيا تورّد 50 الف جرعة من لقاح كورونا الى البرازيل

الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

Date: 2021-11-20 05:30:28
الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

دعوة لإعادة الاتحاد السوفيتي إلى حيز الوجود

Date: 2019-09-28 09:38:08
دعوة لإعادة الاتحاد السوفيتي إلى حيز الوجود

الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

Date: 2022-03-05 11:27:09
الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

البيت الأبيض: قمة بايدن وبوتين لم تغير سياسة العقوبات ضد روسيا

Date: 2021-06-21 06:07:40
البيت الأبيض: قمة بايدن وبوتين لم تغير سياسة العقوبات ضد روسيا

مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا

Date: 2022-02-06 04:56:11
مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا