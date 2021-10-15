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روسيا: القواعد العسكرية الأمريكية بدول آسيا ستعرض المنطقة لضربات انتقامية من طالبان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-15T12:10:18+0000
روسيا: القواعد العسكرية الأمريكية بدول آسيا ستعرض المنطقة لضربات انتقامية من طالبان

 شفق نيوز / اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، نشر القواعد العسكرية الأمريكية، في دول آسيا الوسطى، سيضع المنطقة تحت ضربات انتقامية من قبل حركة طالبان.

وقال مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، "إننا نعتبر الضغط الذي يُمارس الآن على حلفائنا لغرض إقامة قواعد عسكرية واستخباراتية تحت ذريعة أنشطة مكافحة الإرهاب خطير للغاية، ومقره في آسيا الوسطى".

وأضاف ستيرنيك، أن "في الواقع، الاختباء وراء ظهر دول آسيا الوسطى، ستعرضهم واشنطن لضربات انتقامية من قبل طالبان أو المنظمات المتطرفة".

وأشار إلى أن "مخاطر نشر القواعد العسكرية الأجنبية في آسيا الوسطى ستتجاوز أي فوائد وستضع حدا لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في أفغانستان".

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