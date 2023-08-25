روسيا.. العثور على جثة بريغوجين ورفاقه وفحوصات لتحديد هوياتهم

شفق نيوز/ أعلن محققون روس، اليوم الجمعة، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا، فيما كشفوا عن إجراء فحوصات لتحديد هويات الضحايا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على تطبيق تيليغرام "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ورغم فتح موسكو تحقيقا في انتهاكات محتملة لقواعد الحركة الجوية، إلا أن لجنة التحقيق كانت قد التزمت الصمت مع تزايد التكهنات باحتمال أن يكون تحطم الطائرة مدبرا بهدف اغتيال بريغوجين.

واكتفت موسكو في البداية بالقول إن بريغوجين البالغ 62 عاما كان مدرجا ضمن قائمة ركاب الطائرة، دون تأكيد مقتله.

لكن بوتين قدم التعازي لعائلته يوم الخميس وأشاد به وبالمجموعة شبه العسكرية التي قادها.

وقال "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلاً ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة".

وكان الرئيس الروسي قد وصف بريغوجين بـ"خائن" في خطاب وجهه إلى الروس خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 حزيران وحذّر فيه من "حرب أهلية".

لكنه قال الخميس إن أعضاء فاغنر الذين لقوا حتفهم في الحادث قدموا "مساهمة كبيرة" في الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال بوتين إنه تجمعه بهم "قضية مشتركة"، مضيفا "نحن نتذكر ذلك، ونعلم ذلك، ولن ننساه".