روسيا.. الدفاع الجوي تسقط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، تمكن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من التصدي لـ121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الدفاعات الجوية، دمرت المسيرات الجوية المعادية فوق خمس مناطق من روسيا ومياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي العاملة من تدمير 89 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و23 مسيرة فوق البحر الأسود، و4 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق مياه بحر آزوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود" .

يذكر أن حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو أعلن أن القوات الأوكرانية شنت هجومها المكثف بطائرات مسيرة من نوع FPV على السوق عندما كانت مكتظة بالمواطنين.