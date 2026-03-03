روسيا: الحرب ضد إيران قد تحفز تحركات للحصول على قنبلة نووية

شفق نيوز - موسكو

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، من مخاطر بدء سباق تسلح نووي في المنطقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران.

وقال لافروف في تصريحات صحفية، إن هناك مخاطر متزايدة من أن يبدأ الانتشار النووي في الخروج عن السيطرة

وأضاف أن الحرب ضد إيران قد تحفز تحركات للحصول على قنبلة نووية ليس فقط في إيران ولكن في دول عربية أيضا، مشيرا الى أن الحرب على إيران قد تؤدي إلى سباق تسلح نووي بالشرق الأوسط.