روسيا.. اعتقال 11 شخصا بينهم المتورطون الأربعة في هجوم الحفلة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الروسية، يوم السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم على كروكوس، قرب العاصمة موسكو.

وأبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، ومن بينهم الإرهابيون الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وقتل أكثر من 60 شخصا، بينهم 3 أطفال، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين، بهجوم إرهابي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو أمس الجمعة.