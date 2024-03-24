روسيا.. استنفار أمني وبحث عن قنابل داخل مطار ومركز تجاري

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الأحد، بالقبض على مسافرة في مطار شيرميتيفو بموسكو أبلغت عن وجود قنبلة في حقيبتها، وذلك بعد يوم من الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف حفلا موسيقيا بمركز "كروكوس" في ضواحي موسكو.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مصادر قولها إن "السلطات قررت تأخير رحلة من موسكو إلى يريفان بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة"، لافتة إلى أن "الشرطة متواجدة في مكان الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة"، من دون مزيد من التفاصيل.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام روسية بإخلاء مركز تجاري في سان بطرسبرغ بعد بلاغ عن وجود قنبلة، مشيرة إلى أن قوات الأمن تقوم بتفتيش المركز التجاري بحثا عن قنابل.

وأكدت أنه تم اعتقال شخص على خلفية بلاغ بوجود قنبلة في مركز تجاري في سان بطرسبرغ.

يأتي هذا فيما نكست روسيا أعلامها، اليوم الأحد، حداداً على أكثر من 150 قتيلاً سقطوا في مجمع "كروكوس سيتي هول" يوم الجمعة الماضي، بهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

فقد اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 152 مواطناً.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.