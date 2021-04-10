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روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-10T08:08:43+0000
روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي

شفق نيوز / أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم السبت، البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل "نطنز" النووي.

وكشف روحاني بمناسبة "الیوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران" عن "البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9"، مبينا أن "البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s".

ولفت إلى أن "إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6"، وأنها بدأت "بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5".

هذا وأعلنت إيران افتتاح مركز جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في جبال نطنز، إذ أن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد التفجير الذي تعرض له المركز السابق في تموز الماضي، حيث وجهت طهران الاتهام لإسرائيل بتفجيره.

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