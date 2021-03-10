روحاني يبرئ إيران من استهداف المصالح الأميركية في العراق: طلبنا التحقيق بالأمر

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، أن اتهام طهران بوقوفها وراء الهجمات الأخيرة على المصالح الأميركية في العراق "غير بنّاء"، فيما دعا واشنطن إلى تحمل نتيجة أخطائها في المنطقة.

وقال روحاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "نفوذ إيران الإقليمي لا يمكن إنكاره، وطهران مستعدة لحل أزمات المنطقة بالتعاون الإقليمي وتعزيز دور الأمم المتحدة".

وأوضح أن "إيران لم تكن البادئة بأي هجوم على أي طرف في المنطقة، وهي جزء من الحل في كافة الأزمات الإقليمية"، نافيا في الوقت نفسه تورط بلاده في الهجمات الأخيرة على مصالح أميركا بالعراق.

وأشار إلى أن "الهجمات الأخيرة على قوات التحالف الدولي مثيرة للشك، وأن بلاده طلبت من الحكومة العراقية التحقيق في الأمر".